Monza, Palladino elogia Carboni: le speciali valutazioni per il talento dell’Fc Internazionale

23 Feb 2024, 23:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Palladino coccola Valentin Carboni: le dichiarazioni del tecnico del Monza sul talento dell’Internazionale

Internazionalevenuto in conferenza stampa il tecnico del Monza Palladino si è espresso su Carboni dell’Internazionale:

TALENTO – «Al Monza ci sono tanti giocatori di talento: da Maldini a Vignato per non parlare di Valentin Carboni – dice il tecnico dei brianzoli in conferenza stampa -. Siamo molto ricchi in quella zona di campo e più giocatori di qualità abbiamo e più sono contento. Per la crescita dei singoli sono felice perché vedo una grande crescita da parte di tutti: dai più giovani passando per i calciatori più esperti»

