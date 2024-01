Monza, Palladino: «Con l’Fc Internazionale prova di maturità. Serve la gara perfetta» #Intervista

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter di Inzaghi

Palladino ha presentato così la gara tra Monza e Inter di domani sera. Le parole del tecnico in conferenza stampa:

PARTITA – «Domani è una grande prova di maturità, loro sono la prima in classifica e sono migliorati molto dallo scorso anno. Sappiamo che quest’anno non abbiamo fatto benissimo contro le grandi e domani voglio vedere una squadra ambizioso, voglio un Monza slanciato. Possiamo metterli in difficoltà facendo la partita perfetta e non sottovalutando nulla. Dovremo dare il 110% delle nostre possibilità. Il Monza domani deve provare a superare questa grande prova, veniamo da un percorso molto buono e dobbiamo dare continuità. Questo è un gruppo che ama la competizione e confrontarsi contro grandi giocatori».

INTERISTA – «Carboni? Il talento va protetto, lui è un gioiello. Adesso è pronto per poter dimostrare tutto quello che vale. Non sono preoccupato per la sua esposizione mediatica, lui è un ragazzo molto serio. Arbitri? Bisogna lasciare tranquilli gli arbitri, è ovvio che se ad ogni errore tutti fanno polemica li mettiamo sotto pressione, dobbiamo lasciarli tranquilli anche a discapito di qualche errore. Gli arbitri sono fondamentali per il calcio»

