Monza Fc Internazionale, Var a lavoro: rigore concesso ai Inter e gol annullato a Pessina. L’analisi degli episodi

Monza Inter, tanto lavoro per il Var: rigore concesso ai nerazzurri e gol annullato a Pessina. L’analisi degli episodi

Non sono bastate le polemiche sugli errori arbitrali, che hanno convolto tra le altre Inter e il Milan, nelle ultime giornate di campionato. Nel corso di Monza-Inter ci sono stati altri episodi che creeranno molte polemiche.

Il braccio di #Gagliardini totalmente fuori posizione e sopra la linea delle spalle tocca il pallone. Rigore netto#MonzaInter pic.twitter.com/vhm0LuHkJo — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 13, 2024

Prima il rigore concesso ai nerazzurri per un fallo netto con un braccio molto largo, simile a quello nei minuti finali di Milan Atalanta e contro la Salernitana che però non sono stati concessi ai rossoneri. L’altro riguarda il gol del 2-1 annullato a Pessina per un fuorigioco millimetrico.

