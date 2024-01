Monza Fc Internazionale, tutte le modifiche sulla viabilità in città

Il comune di Monza, in vista della partita con l’Inter, ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle strade chiuse e delle deviazioni

Il comune di Monza ha reso noto l'elenco delle strade chiuse e delle deviazioni presenti in città in occasione della partita con l'Inter. Ecco tutte le info:

«Sabato 13 gennaio 2024 per l’incontro di calcio di Serie A AC Monza – Inter, dalle ore 16:30 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi, nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione in: via Tognini, nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita, sia di veicoli che di pedoni.

È vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di: via Tognini e v.le Sicilia, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati e nel tratto tra v.le G. B. Stucchi e via Pompei, incluso spazio destinato a banchina»

