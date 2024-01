Monza-Fc Internazionale, le PROBABILI FORMAZIONI: un cambio rispetto al Verona

Dopo un brillante girone d’andata chiuso a 48 punti, l’Inter di Simone Inzaghi gira la boa e affronta il Monza di Raffaele Palladino. I nerazzurri, con la Juventus seconda a -2, cercano la vittoria per mantenere la vetta della classifica, prima di “lasciare” la Serie A per 15 giorni. Il prossimo weekend, infatti, è in programma la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Il tecnico piacentino, al momento, è orientato a effettuare solo un cambio rispetto a Inter-Verona, gara disputata all’Epifania. Riguarda la corsia sinistra, dove Federico Dimarco si riprenderà il posto da titolare dopo l’infortunio, al posto di Carlos Augusto. E a proposito della sfida di sabato scorso, scalpita Davide Frattesi, il cui gol nei minuti di recupero è valso tre punti fondamentali per l’Inter. Da segnalare la prima convocazione per Buchanan, che si accomoderà in panchina con la speranza di giocare uno spezzone nel secondo tempo.

Di seguito le probabili formazioni di Monza-Inter:

13 Gennaio 2024 – 20:45 U-Power Stadium Monza

3-4-2-1 Formazione 23 – Sorrentino 33 – D’Ambrosio 22 – Pablo Marì 5 – Caldirola 19 – Birindelli 6 – Gagliardini 32 – Pessina 84 -Ciurria 28 – Colpani 21 – Valentin Carboni 9 – Colombo Raffaele Palladino Pubblicità Panchina 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 18 Bettella, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 77 Kyriakopoulos, 24 Maric, 8 Akpa Akpro, 13 P. Pereira, 47 Mota Carvalho, 38 Bondo, 80 Vignato Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Di Gregorio, Caprari, Machin diffidati Birindelli, Gagliardini Inter

3-5-2 Formazione 1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Simone Inzaghi Panchina 77 Audero, 12 Di Gennaro, 36 Darmian, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 5 Sensi, 70 Sanchez, 8 Arnautovic Ballottaggi Pavard-Bisseck 80-20%, Barella-Frattesi 65-35%, Mkhitaryan-Frattesi 65-35% Squalificati Nessuno indisponibili Cuadrado diffidati Barella, Calhanoglu Arbitro: Rapuano Assistenti: Peretti – Dei Giudici Quarto Uomo: Volpi Var: Aureliano