Monza Fc Internazionale, i due ex D’Ambrosio e Gagliardini avranno un compito: i dettagli

Monza Inter, i due ex della partita, D’Ambrosio e Gagliardini avranno un compito: i dettagli in vista del match di sabato

Saranno tanti gli ex nerazzurri in campo in Monza Inter di sabato sera, match valevole per il ventesimo turno del campionato di Serie A. Fari puntati soprattutto su due calciatori che sono passati a vestire la maglia del club brianzolo proprio questa estate: si tratta di Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio.

Il Giornale, parlando della prossima sfida tra la squadra di Palladino e quella di Inzaghi, spiega come il compito di D’Ambrosio e Gagliardini sarà quello di raccontare i segreti relativi ai propri ex compagni ed al proprio ex allenatore ai loro nuovi compagni di squadra.

