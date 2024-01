Monza Fc Internazionale DIRETTA 0-2: comincia il secondo tempo

Appuntamento alla 20^ giornata di campionato di Serie A, col match tra Monza e Inter: ecco la cronaca live della partita

Alle ore 20.45 all’U-Power stadium, il Monza ospiterà l’Inter per la 20^ giornata di Serie A. Ecco la cronaca live del match.

MONZA INTER, LA CRONACA LIVE

1′ – Comincia adesso il match!

3′ – Occasionissima per Dimarco! Rimessa lunga di Darmian, sponda di Bastoni che prolunga la traiettoria e serve l’esterno sinistro che calcia al volo col mancino. Palla fuori di poco.

5′ – Primo cartellino giallo del match: ammonito Colpani che è entrato in ritardo su Bastoni.

6′ – Ci prova Calhanoglu da lontanissimo su punizione: palla molto lontana dallo specchio della porta.

7′- Spreca Thuram! Il francese cicca il pallone arrivato dalla destra, poi doppia conclusione di Dimarco e Mkhitaryan. Nulla da fare per i nerazzurri.

8′ – Ottimo scambio dell’Inter che è partita fortissimo! Thuram serve di tacco Lautaro, D’Amrbosio è bravo ad ostacolare la conclusione dell’argentino.

10′ – Incornata del Toro! Pavard crossa dalla destra, Lautaro conclude di testa, palla a lato ma possibile tocco col braccio di Gagliardini. Check in corso.

11′ – Rapuano, dopo esser stato richiamato dal Var, assegna il calcio di rigore.

12′ – GOL DELL’INTER! Calhanoglu è implacabile dal dischetto! Spiazza Sorrentino e porta i nerazzurri sullo 0 ad 1.

14′ – SUBITO IL RADDOPPIO DELL’INTER! Bellissima azione dei nerazzurri nata dai piedi di de Vrij, poi Mkhitaryan apre per Dimarco che mette al centro un cross basso sul quale si avventa Lautaro in scivolata. Rete e 0 a 2 per i nerazzurri.

16′ – Primo squillo del Monza: conclusione di Colpani da fuori su iniziativa personale. Palla parecchio alta sopra la traversa.

19 ‘- Ancora pericolosa l’Inter con Dimarco, servito da un lancio lungo di Barella. L’esterno mette al centro per Thuram che non arriva sul pallone. L’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

22′ – Thuram! Ennesima occasione per i nerazzurri. Azione insistita sugli sviluppi di un corner, Dimarco rimette al centro per Thuram che prova a colpire al volo ma la palla termina a lato.

28′ – Dimarco scambia con Bastoni, la difesa del Monza si chiude ma la palla resta in possesso dell’Inter. Poi Pavard crossa per Thuram, il quale spinge il difensore avversario commettendo fallo.

30′ – GOL DEL MONZA! Tutto nasce da una punizione, cross al centro, deviazione di Caldirola per Pessina che arriva sul secondo palo e spedisce in rete di testa da pochi passi.

31′ – IL VAR ANNULLA LA RETE DEL MONZA! Lungo check con l’arbitro tra le proteste nerazzurre per un possibile tocco col braccio di Caldirola. La rete però viene annullata per fuorigioco. Si resta sullo 0-2.

38′ – Bella iniziativa nerazzurra: Barella arriva al cross dalla sinistra, dopo una deviazione la palla è facile preda di Sorrentino.

41′ – Carboni ruba palla su Calhanoglu! Il turco è bravo a recuperare all’errore in scivolata, servendo Sommer in retropassaggio.

42′ – Ancora Thuram! Mkhitaryan serve a rimorchio Thuram che calcia forte ma alto.

43′ – Ci prova Colpani su punizione: palla alta sopra la traversa.

44′ – Occasionissima per Mkhitaryan! Lancio lungo di Bastoni che serve Lautaro. L’argentino mette al centro, Thuram non arriva di testa, l’armeno invece si ma la palla termina sul fondo della rete.

45′ – L’Inter si distende in verticale. Lautaro serve Thuram che avanza indisturbato e poi calcia da fuori. Altra conclusione potente ma imprecisa.

45′ – Saranno 5 i minuti di recupero in questa prima frazione di gioco.

45+4′ – Fallo di Bondo che interrompe una possibile ripartenza nerazzurra mettendo a terra Calhanoglu. L’arbitro fischia ma non lo ammonisce.

45+5′ – Finisce qui il primo tempo. Si va all’intervallo sullo 0 a 2.

Doppia sostituzione all’intervallo per il Monza che passa al 4-2-3-1: entrano Kyriakopoulos e Colombo, escono Ciurria e Bondo.

45′ – Inizia adesso la ripresa.

49′ – Cure mediche in corso per Lautaro, rimasto a terra dopo uno scontro con Claidrola. Colpo al volto per l’argentino.

52′ – Cross dalla sinistra del Monza, si chiude la difesa dell’Inter.

Migliore in campo nel primo tempo: Lautaro

MONZA INTER, IL TABELLINO 0-2

Marcatori: Calhanoglu (INT), Lautaro (INT)

Ammonizioni: Colpani (MON)

MONZA (3-4-1-2): 23 Sorrentino; 33 D’Ambrosio, 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira, , 32 Pessina, 38 Bondo, 84 Ciurria; 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho. A disposizione: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 18 Bettella, 19 Birindelli, 22 Pablo Marì, 24 Maric, 27 Maldini, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

IL PRE PARTITA

L’XI di partenza nerazzurro!

Oggi in campo così per #MonzaInter Powered by @play_eFootball#ForzaInter

La maglia di Buchanan

Guardate chi c'è #ForzaInter #MonzaInter

Gagliardetto

Questa maglia in un'emoji, iniziamo noi: #ForzaInter #MonzaInter

La divisa dei nerazzurri

Il colore di oggi è… #ForzaInter #MonzaInter

Lo stadio

Monza#ForzaInter #MonzaInter

Matchday!

Matchday

#MonzaInter

20^ giornata @SerieA

20:45 CET

#MonzaInter
20^ giornata @SerieA
20:45 CET
U-Power Stadium#ForzaInter

