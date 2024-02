Monza AC Milan, Thiaw rientra titolare: le scelte difensive di Mister Stefano Pioli

Monza Milan, Thiaw torna titolare: le scelte difensive di Pioli per la sfida di campionato di questa sera all’U-Power Stadium

82 giorni dopo l’ultima volta, Malick Thiaw torna titolare in difesa per la sfida di campionato tra Monza e Milan. Il tedesco ha riassaggiato il campo da subentrato contro il Rennes in Europa League.

Al fianco del difensore tedesco ci sarà Gabbia, panchina iniziale per Kjaer. Inoltre, vista l’assenza per infortunio di Calabria viene confermato a destra Florenzi. A sinistra l’inamovibile Theo Hernandez.

