Monza AC Milan: sui social rientra di moda il #Mister Stefano Pioliout, messaggio alla società! I tifosi hanno scelto

La sconfitta del Monza contro il Milan ha riacceso l’ira dei tifosi: sui social torna in tendenza il #Pioliout

Non è bastata una serie di risultati utili consecutivi ai tifosi del Milan per placare le critiche contro Pioli e la stagione dei rossoneri. L’allenatore, reo della scelta sbagliata di aver effettuato troppo turnover nel match contro il Monza poi costato la sconfitta, è finito nel mirino social dei supporter rossoneri:

Pubblicità

sul noto social network X è tornato tra le tendenze del momento, l’hashtag #PioliOut. Un chiaro messaggio alla società, non vogliono che sia più alla guida del Milan.

Pubblicità

Pubblicità

The post Monza Milan: sui social torna di moda il #Pioliout, messaggio alla società! I tifosi hanno scelto appeared first on Milan News 24.