Monza AC Milan, primo tempo da incubo per i rossoneri: il dato sui gol subiti. Non succedeva dal derby con l’Fc Internazionale

Monza Milan, primo tempo da incubo per i rossoneri: il dato sui gol subiti. Non succedeva dal derby perso con l’Inter

Primo tempo da dimenticare per la squadra di Stefano Pioli nel corso di Monza Milan, con i rossoneri costretti ad inseguire il doppio svantaggio. A preoccupare è la tenuta difensiva, con i due gol subiti nella prima frazione di gioco. Un dato allarmante considerando i numeri della stagione.

Pubblicità

Come riferisce il profilo X di OptaPaolo, infatti: «Era dal derby perso 5-1 contro l’Inter a settembre 2023 che il #Milan non subiva almeno due gol in un primo tempo di un match di Serie A. Inaspettato».

Pubblicità

Pubblicità

The post Monza Milan, primo tempo da incubo per i rossoneri: il dato sui gol subiti. Non succedeva dal derby con l’Inter appeared first on Milan News 24.