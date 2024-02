Monza AC Milan, posizione a sorpresa per Okafor! La clamorosa scelta di Mister Stefano Pioli

Monza-Milan, posizione a sorpresa per Noah Okafor: la clamorosa scelta di Stefano Pioli sull’attaccante svizzero. Le ultime

Nella sfida di domani sera tra Monza e Milan Stefano Pioli è pronto a ruotare gli uomini considerando la sfida di ritorno di giovedì prossimo contro il Rennes in Francia.

Uno dei titolari sarà Noah Okafor: per lo svizzero ex Salisburgo, in gol nella gara d’andata, Pioli pensa ad una posizione a sorpresa. Il classe 2000 giocherà esterno destro facendo rifiatare Christian Pulisic.

