Monza-Ac Milan, Pioli annulla la conferenza stampa: il motivo

Particolare colpo di scena in casa Milan, nessuna conferenza stampa per Stefano Pioli pre-Monza, il motivo

Strano retroscena in casa Milan. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli non prenderà parte alla conferenza stampa prima del Monza. A differenza di quanto avviene di consueto infatti, l’allenatore non parlerà con i giornalisti prima della sfida.

Il motivo? Andrebbe da ricercare nei numerosi impegni ravvicinati del mister ex Lazio. Attenzione però, Pioli (rivale di mille battaglie contro l’Inter) sarà obbligato a tornare davanti ai cronisti nella prossima conferenza in programma: prima della partita con il Rennes. Nelle competizioni europee sono infatti obbligatorie le sedute coi media.

