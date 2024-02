Monza AC Milan, Mister Stefano Pioli scioglie il dubbio Thiaw: ecco la sua decisione

Monza Milan, Pioli scioglie il dubbio riguardante l’impiego dal primo minuto o meno di Thiaw: ecco la sua decisione

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Monza-Milan, posticipo della venticinquesima giornata di campionato. Nell’undici rossonero c’è un grande rientro dal primo minuto.

Si tratta di Malick Thiaw: il centrale rossonero, dopo la mezz’ora abbondante giocata in Europa League contro il Rennes (ha preso il posto di Kjaer dal 62′) torna infatti tra i titolari per la sfida di questa sera.

