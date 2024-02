Monza AC Milan, Mister Stefano Pioli rivoluziona l’attacco? Il tecnico sta pensando a…

Monza-Milan, Pioli prepara dei cambi di formazioni con particolare attenzione all’attacco: può giocare lui a sinistra

Dopo l’importantissima vittoria contro il Rennes nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli si riproietta sul campionato e sulla gara col Monza di domenica sera.

Pubblicità

Come riferito da Tuttosport, il tecnico sta meditando dei cambi di formazione in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco: a sinistra Noah Okafor viaggia verso una maglia da titolare dopo lo spezzone giocato ieri sera contro i francesi.

Pubblicità

The post Monza Milan, Pioli rivoluziona l’attacco? Il tecnico sta pensando a… appeared first on Milan News 24.