Monza AC Milan, Mister Stefano Pioli lancia Jovic dal 1′? Ecco cosa filtra sulle scelte di formazione del tecnico

Monza Milan, Pioli lancia Jovic dal 1′? Ecco cosa filtra sulle scelte di formazione del tecnico rossonero in vista del match

Domenica sarà il giorno di Monza Milan e, il giorno dopo la vittoria ottenuta all’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, per Stefano Pioli è ora di rimettersi a lavoro pensando alla miglior formazione possibile da schierare per il match di campionato.

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano di Sky Sport, a centrocampo ci sarà un ballottaggio tra Bennacer e Reijnders per chi affiancherà Adli. Confermato Loftus Cheek sulla trequarti, così come la coppia di centrali Gabbia e Kjaer. La novità riguarda l’attacco con Jovic pronto a prendere il posto di Giroud.

