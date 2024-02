Monza AC Milan, Mister Stefano Pioli ha sciolto le riserve: al centro dell’attacco tocca a lui

Monza-Milan, Stefano Pioli ha sciolto le riserve per la gara di domani sera: come centravanti tocca a Luka Jovic. Giroud in panchina

Come riferito da Sky, Stefano Pioli ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani sera tra Monza e Milan al Brianteo.

Il tecnico emiliano, in vista di una gara che può valere il secondo posto in classifica dopo il pareggio odierno della Juve a Verona, ha scelto di concedere un turno di riposo ad Olivier Giroud. Spazio a Luka Jovic.

