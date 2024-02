Monza AC Milan, Mister Stefano Pioli ha deciso: niente riposo per questo big, sarà ancora titolare

Monza Milan, Pioli ha deciso: niente riposo per questo big, sarà titolare anche nella sfida di questa sera

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Monza-Milan, posticipo della venticinquesima giornata di campionato. Pioli ha deciso di mettere in atto un turnover solo parziale.

In attacco infatti, nonostante le fatiche derivanti dalla sfida di Europa League giocata in settimana contro il Rennes, ci sarà ancora spazio per Rafael Leao. Il portoghese comporrà il tridente con Jovic e Okafor.

