Monza AC Milan, Leao ancora titolare? Il portoghese ha assicurato a Mister Stefano Pioli che…

Monza-Milan, Rafael Leao ancora titolare sulla fascia sinistra? L’esterno portoghese ha assicurato questa cosa a Pioli

Interessante retroscena rivelato da Sky sulla formazione del Milan in vista della sfida di domani contro il Monza in trasferta.

Rafael Leao partirà di nuovo titolare sulla fascia sinistra: l’esterno portoghese classe ’99 ha assicurato a Stefano Pioli di aver recuperato perfettamente dalla botta al polpaccio rimediata contro il Rennes. L’ex Lille proverà a tornare al gol anche in campionato dopo aver siglato la terza rete proprio contro la squadra francese.

