Monza AC Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre all’U-Power Stadium – NEWS

Monza Milan: l’arrivo dei pullman delle due squadre. Il VIDEO a pochi minuti dall’inizio del match di Serie A

Manca sempre meno all’inizio di Monza Milan, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

#Milan arrivato all’U-Power Stadium #MonzaMilan pic.twitter.com/mmcaW0EX8y — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 18, 2024

Anche il #Monza è arrivato all’U-Power Stadium #MonzaMilan pic.twitter.com/QxGIQyetSx — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 18, 2024

Il pullman dei rossoneri e quello del Monza sono arrivati all’U-Power Stadium dove alle 20:45 andrà in scena il match che chiuderà il turno di campionato. Ecco le immagini dall’esterno dello stadio.

