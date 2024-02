Monza AC Milan, la decisione di Mister Stefano Pioli: Threno Hernandez titolare. E col Rennes…

Monza-Milan, Stefano Pioli ha deciso di confermare titolare Theo Hernandez: ipotesi turnover con il Rennes

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha deciso di confermare Theo Hernandez titolare a sinistra nella sfida di questa sera tra Monza e Milan.

Troppo importante la partita per cementare la qualificazione Champions League e dare l’assalto al secondo posto dopo lo stop della Juve. Il tecnico potrebbe poi decidere di tenere a riposo il francese contro il Rennes in Europa League anche in vista del successivo big match in campionato contro l’Atalanta ma molto dipenderà dalle sensazioni dell’ex Real Madrid.

