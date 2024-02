Monza AC Milan, indiscrezione Leao: ecco il vero motivo per cui non è partito dall’inizio

Monza Milan, retroscena Leao: ecco il vero motivo per cui non è partito dall’inizio nella sfida dell’U-Power Stadium

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un retroscena riguardante Rafael Leao, che nel match di ieri sera tra Monza e Milan sarebbe dovuto partire dal primo minuto.

Secondo quanto si apprende Pioli aveva deciso di schierare ancora tra i titolari l’attaccante portoghese per evitare un turnover troppo massiccio. Tuttavia Rafa in mattinata aveva avvertito un problema di natura muscolare e pertanto si è deciso di non rischiarlo dal 1′.

