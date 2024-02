Monza AC Milan, il dato che non ti aspetti: ecco quanto sono state le occasioni dei rossoneri

Monza Milan, il dato che non ti aspetti: ecco quanto sono state le occasioni dei rossoneri. La statistica sul match

Nonostante una sconfitta pesante per il Milan contro il Monza, i rossoneri hanno avuto tante occasioni da gol, più dei brianzoli.

Pubblicità

Sono ben 13 che garantiscono ai rossoneri il sesto posto in classifica in questo speciale dato dopo l’ultima giornata. L’Atalanta è al primo posto con ben 19 gol mentre Napoli, Inter e Frosinone ne hanno avute 17. Al quinto posto la Juve con 14. Il Monza ne ha avute 10.

Pubblicità

Pubblicità

The post Monza Milan, il dato che non ti aspetti: ecco quanto sono state le occasioni dei rossoneri appeared first on Milan News 24.