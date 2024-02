Monza AC Milan, i RETROSCENA DIRETTA: gli episodi curiosi che non avete notato dall’U-Power Stadium

Monza Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dall’U-Power Stadium nel match della 25ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Monza Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’U-Power Stadium, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24.

Pubblicità

20:07 – Riscaldamento in corso all’U-Power Stadium, Pioli si sofferma in un lungo colloquio con Luka Jovic, sarà lui l’attaccante titolare, con Giroud che parte inizialmente dalla panchina. Indicazioni tecnico tattiche dell’allenatore al serbo.

Pubblicità

Pubblicità

20:13 – All’U-Power Stadium c’è anche Zlatan Ibrahimovic a seguire la squadra. Presenza a bordocampo a seguire il riscaldamento della squadra, dialogo con qualche membro dello staff rossonero.

Pubblicità

20:24 – Prosegue il riscaldamento del Milan, stavolta Pioli chiama a se Gabbia e Thiaw, usando il primo nel ruolo di attaccante avversario mima i movimenti difensivi che il tedesco deve fare in partita.

20:28 – Nel frattempo qualche tifoso espone un cartellone richiedendo la maglia di Pulisic: “Siamo venuti qui per te, ti amiamo Capitan America”. Chissà se i giovani supporters rossoneri saranno poi accontentati al termine del match

20:30 – Leao oggi partirà dalla panchina ma intanto si diverte come al solito durante il riscaldamento nel pre partita: palleggi, giochetti con il pallone e sorrisi.

20:35 – Galliani protagonista – prima il saluto e l’abbraccio a bordocampo con Ibrahimovic, poi il siparietto con Leao: nel rivolgersi al portoghese gli ha fatto una smorfia a indicare quanto sia impressionato dalla forza del rossonero, integrandola con un il gesto del pollice verso l’alto, quasi a dirgli “ok continua così”. Viene fuori il suo milanismo nonostante Leao si oggi un avversario

20:39 – Tutta la concentrazione di Chukwueze, ritornato dalla Coppa d’Africa e pronto a partire titolare

pic.twitter.com/IVYU8Mc38l — AC Milan (@acmilan) February 18, 2024

20:47 Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime sul lavoro, riferimento alla tragedia di Firenze. Silenzio e rispetto in tutto lo stadio, poi applausi al fischio dell’arbitro

20:48 – Inizia il primo tempo

20:55 -Prime indicazioni di Pioli che telecomanda anche a gesti la squadra sia in fase di possesso che di non possesso

21:00 – Pioli sta cercando di allungare i movimenti della difesa, vuole che Thiaw porti la palla. Florenzi può provare qualche uscita anche preventiva su Dani Mota, in quel caso la linea difensiva si deve adattare. Quando poi Theo sale dall’altra parte deve rimanere bloccato

21:05 – Giroud e Leao pizzicati dalle telecamere nel mentre parlottano tra di loro, probabilmente commentando i primi minuti del match, pronti ad entrare all’occorrenza in campo

21:15 – Dialogo tra Pioli e Lotfus Cheek, l’allenatore vuole che sia lui ad aggredire l’area di rigore quando si abbassa Jovic e si crea spazio alle spalle dell’attaccante

21:25 – Adli e Bennacer approfittano del gioco fermo con Di Gregorio curato dallo staff medico del Monza per colloquiare e magare studiare qualche tattica in più per scardinare la difesa del Monza

21:30 – Adli va a sincerarsi delle condizioni di Di Gregorio e lo consola con una carezza sulla spalla, Pessina apprezza e ringrazia il rossonero. Il portiere del Monza lascia il campo tra gli applausi dell’U-Power Stadium

21:40– Mani sul volto in segno di disperazione dopo il raddoppio del Monza, il capitano di giornata rossonero è rammaricato per l’andamento del match

21:43 – Finisce il primo tempo

The post Monza Milan, i RETROSCENA LIVE: gli episodi curiosi che non avete notato dall’U-Power Stadium appeared first on Milan News 24.