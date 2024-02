Monza AC Milan: Giroud ancora protagonista, eguagliate tre leggende del calcio italiano

Nonostante la sconfitta contro il Monza resta una giornata da ricordare per Giroud. L’attaccante del Milan ha eguagliato tre leggende

Giroud come Toni, Totti e Di Natale. La serata di ieri all’U-Power Stadium è da cancellare per il Milan ma non del tutto per il 9 rossonero. L’attaccante, entrato nel secondo tempo ha siglato il momentaneo 2-1. Così facendo è arrivato a 12 gol e 8 assist in Serie A: per un totale di una partecipazione a 20 reti. Nel corso delle ultime 20 stagioni solo 3 giocatori sono riusciti a farlo dopo i 36 anni.

Pubblicità

Si tratta appunto dell’ex Roma (24 nel 2012-13), l’ex Udinese (21 nel 2014-15) e ex Fiorentina e Bayern (27 nel 2013-14 e 24 nel 2014-15)

Pubblicità

Pubblicità

The post Monza Milan: Giroud ancora protagonista, eguagliate tre leggende del calcio italiano appeared first on Milan News 24.