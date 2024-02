Monza AC Milan, due calciatori a rischio forfait per Palladino: l’annuncio del tecnico

Monza Milan, due calciatori a rischio forfait per Palladino: l’annuncio del tecnico dopo il pareggio contro l’Hellas Verona

La testa del Monza è già al prossimo match di campionato contro il Milan, in programma per domenica 18 febbraio alle ore 20:45. Il club brianzolo, che oggi ha pareggiato contro l’Hellas Verona, rischia di portarsi qualche scoria indesiderata alla sfida contro i rossoneri. Ecco le parole di Raffaele Palladino a Dazn in merito ad alcuni giocatori acciaccati.

PAROLE – «D’Ambrosio si è fermato per un virus influenzale, eppure Izzo lo ha sostituito al meglio. Ciurria aveva un problema al ginocchio ma i sostituti hanno fatto una grande partita. Gagliardini non era al top e Bondo si è fatto trovare pronto. Birindelli ha fatto una gara ottima. Quando hai risposte del genere, non puoi non essere soddisfatto e fare i complimenti».

