Monza AC Milan DIRETTA: l’avvicinamento al match dell’U-Power Stadium, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan è ospite del Monza nella 25ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan ha un’occasione importante questa sera all’U-Power Stadium: vincere per allungare a 10 risultati utili consecutivi e superare la Juve al secondo posto. Avversario il Monza di Palladino.

Monza Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Monza Milan 0-0: risultato e tabellino

Monza Milan: il pre-partita

Ore 16.30 – La sfida dell’U-Power Stadium si disputa a un anno esatto di distanza dal primo incrocio in terra brianzola tra le due squadre in campionato: il 18 febbraio 2023 terminò 1-0 grazie al gol di Junior Messias. Con una vittoria i rossoneri toccherebbero la soglia dei 55 punti nelle prime 25 giornate come fatto soltanto nel 2003/04 (allora furono 64 punti) e nel 2021/22.

Ore 16.00 – Tre precedenti in Serie A tra le due squadre, tre vittorie del Milan. Un 100% di successi – l’ultimo nel 3-0 dello scorso 17 dicembre – tenuto dai rossoneri nei primi quattro confronti in Serie A soltanto contro Ancona, Cremonese, Messina e Pro Vercelli.

Ore 15.30 – Confermato ovviamente Mike Maignan in porta.

Ore 15.00 – Vista l’assenza per infortunio di Calabria viene confermato a destra Florenzi. A sinistra l’inamovibile Theo Hernandez.

Ore 14.30 – Ci sarà Gabbia in coppia con Thiaw. Panchina iniziale per Kjaer.

Ore 14.00 – 82 giorni dopo l’ultima volta, torna titolare Malick Thiaw in difesa. Il tedesco ha riassaggiato il campo da subentrato contro il Rennes in Europa League.

Ore 13.30 – Pioli cambia anche tutta la mediana. Nel duo davanti alla difesa tornano titolari Yacine Adli e Ismael Bennacer, che contro il Rennes si sono accomodati in panchina per fare spazio a Musah e Reijnders.

Ore 13.00 – Inamovibili, invece, Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista e Rafael Leao sulla fascia sinistra.

Ore 12.30 – Alle spalle di Jovic un altro volto nuovo rispetto alle ultime uscite: Noah Okafor. Lo svizzero prende il posto di Pulisic sulla fascia destra.

Ore 12.00 – La novità più grande per il Milan riguarda l’attacco. Pioli concede riposo ad Olivier Giroud, tocca a Luka Jovic guidare il reparto offensivo rossonero.

Ore 11.30 – Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 anche per Monza Milan.

