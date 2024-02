Monza AC Milan, caccia al secondo posto: Mister Stefano Pioli e il club lo vogliono per due motivi. Ecco quali

Monza-Milan, dopo lo stop della Juve in ballo c’è il secondo posto: i rossoneri di Pioli lo vogliono per due motivi

Il pareggio di ieri della Juve sul campo del Verona permette al Milan di sognare il sorpasso sui bianconeri al secondo posto nella delicata trasferta di questa sera sul campo del Monza. Come riferito dal Corriere della Sera, i rossoneri di Pioli vogliono conquistare e mantenere la posizione fino al termine del campionato per due motivi precisi.

Innanzitutto per dare un quadro diverso al campionato rossonero: il secondo posto nobiliterebbe il percorso della squadra del tecnico emiliano. Ma soprattutto in ballo c’è la qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana (il cui format rimarrà a 4 squadre anche nella prossima stagione). La vittoria del trofeo vale un assegno da 8 milioni di euro. Il Diavolo ha ben chiaro il suo obiettivo.

