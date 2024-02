Monza AC Milan 2-0 DIRETTA: inizia la ripresa, subito tre cambi per Mister Stefano Pioli!

Il Milan è ospite del Monza nella 25ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan ha un’occasione importante questa sera all’U-Power Stadium: vincere per allungare a 10 risultati utili consecutivi e superare la Juve al secondo posto. Avversario il Monza di Palladino.

Monza Milan 2-0 LIVE: sintesi e moviola

Minuto di silenzio per commemorare le vittime del crollo di Firenze

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Monza Milan.

2′ Colpo di testa Jovic – Theo Hernandez si guadagna un buon calcio di punizione dopo una bella avanzata a sinistra. Si incarica della battuta lo stesso francese, la cui parabola trova il colpo di testa di Jovic: centrale, blocca Di Gregorio.

3′ Tiro Mota Carvalho – Carboni in verticale da Mota Carvalho, che punta e salta Florenzi: destro a giro che viene deviato in calcio d’angolo.

4′ Occasione Pablo Marì – Monza ancora pericolosissimo! Calcio d’angolo in area, Pablo Marì colpisce a botta sicura ma il suo tentativo viene deviato in extremis in corner. Altra grande chance per i padroni di casa.

5′ Tiro Theo Hernandez – Chukwueze fa una grandissima azione a destra: dribbling e ingresso in area, poi scarico per Bennacer. L’algerino non calcia, va da Theo il cui sinistro secco viene neutralizzato in calcio d’angolo.

8′ Errore di Adli, salva Thiaw in area – Adli porta palla in regia, ma nessun compagno fa movimento. Lui tarda a scaricare e poi regala palla al Monza. Mota Carvalho scappa via a sinistra, crossa ma Thiaw di testa allontana il pericolo.

10′ Chiude Theo Hernandez – Colpani cerca la verticale per l’avanzata di Birindelli. Ma Theo Hernandez fa buona guardia, coprendo e rilanciando in avanti il pallone.

12′ Valentin Carboni al cross, c’è Thiaw – Milan in difficoltà a destra con i guizzi del Monza. Si sgancia Valentin Carboni, che però crossa troppo lentamente: Thiaw spazza via di prima intenzione.

14′ Riparte il Monza, ma Bennacer non concede spazi – Il Milan perde palla con Adli, dando il la alla ripartenza del Monza. Sponda di Mota Carvalho per Valentin Carboni: si spinge in avanti, ma si oppone con fisicità Bennacer e interrompe l’azione.

17′ Florenzi-Chukwueze-Jovic confezionano l’azione – Chiude Florenzi un lancio lungo del Monza e appoggia per Chukwueze. In avanti per Jovic, che di testa chiude il triangolo con Florenzi: pallone troppo lungo per il terzino.

19′ Jovic chiuso al limite dell’area – Theo Hernandez sale a sinistra, poi tocco centrale per Jovic. Il serbo viene chiuso al limite, poi Di Gregorio completa il ripiegamento calciando lungo.

20′ Tiro Chukwueze – Thiaw fa ripartire il Milan, trovando poi Chukwueze. Controllo, sterzata e sinistro a giro bloccato però centralmente da Di Gregorio.

22′ Thiaw sbaglia il tocco per Loftus-Cheek – Il tedesco supporta bene l’azione offensiva del Milan, sganciandosi verso l’area di rigore. Ma il filtrante per Loftus-Cheek è completamente sbagliato, raccoglie Di Gregorio.

24′ Occasione Bennacer – Bennacer sfrutta lo spazio davanti a sé e strappa in avanti: uno-due con Jovic, calcia in area di prima intenzione ma mastica il pallone. Grande chance gettata al vento dal centrocampista.

25′ Tiro Valentin Carboni – Prima Okafor ripiega bene in area allontanando il traversone di Mota. Ma raccoglie al limite Valentin Carboni: tiro velenoso ma troppo centrale, nessun problema per Maignan.

28′ Altro errore di Adli – Pecca di precisione l’ex Bordeaux in questo primo tempo. L’imbucata per Jovic – era indisturbato – è corta e fuori misura. Gioco facile per il rinvio del Monza.

30′ Occasione Okafor – Giocata a sinistra di Okafor: finta e controfinta, poi cross rasoterra col destro troppo su Di Gregorio. Arpiona a terra il portiere ex Inter.

31′ Incrocio dei pali di Djuric – Che occasione per il Monza! Valentin Carboni disegna col mancino, Djuric di testa la gira verso la porta e il suo tentativo scheggia l’incrocio dei pali.

32′ Sbaglia Chukwueze – Entra dentro il campo il nigeriano, cerca Jovic ma il suo tocco è fuori misura.

33′ Ammonito Djuric – Perde palla nel controllo l’attaccante e abbatte Bennacer con un netto intervento in ritardo in scivolata. Cartellino giallo.

34′ Tiro Theo Hernandez – Schema da calcio di punizione a liberare il sinistro di Theo Hernandez. Potente, ma murato dalla difesa brianzola.

36′ Theo Hernandez anticipato da Di Gregorio – Calcio d’angolo sul primo palo, Di Gregorio esce e in tuffo anticipa Theo Hernandez. Poi il portiere si scontra con Andrea Carboni e rimane a terra: cure mediche per lui.

37′ Theo Hernandez trattenuto in area – Il francese era stato trattenuto da Carboni nell’azione che ha portato al tuffo di Di Gregorio: l’arbitro Colombo ha valutato regolare l’intervento e non punibile con calcio di rigore.

40′ Si rialzano Di Gregorio e Andrea Carboni – Fasciatura alla testa per i due giocatori del Monza, protagonisti di un brutto scontro.

42′ Non ce la fa Di Gregorio – Rialzatosi in piedi il portiere dei brianzoli non se l’è sentita di proseguire la partita dopo il colpo subito alla testa. Dentro Sorrentino.

43′ Rigore per il Monza – Thiaw stende in maniera ingenua Mota Carvalho in area di rigore. Per Colombo è calcio di rigore.

45′ Gol Pessina – Rincorsa e battuta, spiazzato Maignan. Monza in vantaggio.

8 minuti di recupero

45’+2′ Tiro Theo Hernandez – Scavetto di Adli in area, la palla rimane lì con Theo Hernandez che prova a risolvere la mischia. Tiro ribattuto.

45’+4′ Occasione Milan con Jovic e Theo Hernandez – Milan ad un passo dal pareggio a fine primo tempo! Lancio di Adli a trovare la sponda di testa di Loftus-Cheek per Jovic: rovesciata ribattuta da Izzo, poi arriva Theo ma in area non trova la porta.

45’+5′ Gol Mota Carvalho – Il Monza raddoppia! A vuoto Bennacer, si invola verso l’area Colpani saltando secco anche Thiaw. Tocco per Mota Carvalho, che sposta palla su Florenzi e a giro batte Maignan.

45’+7′ Ammonito Pessina – Blocco irregolare su Theo Hernandez, giallo per il centrocampista.

45’+8′ Punizione Florenzi – Traiettoria velenosa deviata da Valentin Carboni, Sorrentino respinge in bagher.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambi Milan – Pioli mette mano alle sostituzioni. In campo Leao, Pulisic e Reijnders al posto di Okafor, Chukwueze e Adli.

Migliore in campo Milan: Theo Hernandez PAGELLE

Monza Milan 2-0: risultato e tabellino

Reti: 45′ Pessina rig., 45’+5′ Mota Carvalho

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio (42′ Sorrentino); Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; V.Carboni, Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino. A disp. Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colombo, Zerbin

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli (46′ Reijnders), Bennacer; Okafor (46′ Leao), Loftus-Cheek, Chukwueze (46′ Pulisic); Jovic. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Giroud

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: 33′ Djuric, 45’+7′ Pessina

Monza Milan: il pre-partita

Ore 19.45 – Le formazioni ufficiali del match

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; V.Carboni, Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Chukwueze; Jovic. All. Pioli

Ore 19.25 – Anche il Monza è arrivato allo stadio.

Ore 19.15 – Milan arrivato all’U-Power Stadium.

Match Preview

Ore 19.00 – Monza Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata alle voci di Pardo e Gobbi.

Ore 18.30 – Tra le fila dei rossoneri sono due i calciatori diffidati e dunque a rischio squalifica per la sfida di domenica prossima in casa contro l’Atalanta: Loftus-Cheek e Yunus Musah. Soprattutto l’inglese, che partirà titolare, dovrà stare particolarmente attento.

Ore 18.00 – A dirigere il match dell’U-Power Stadium sarà Andrea Colombo, 33enne fischietto della sezione di Como e arbitro internazionale da gennaio 2024. Per lui, alla 26ª partita in Serie A, si tratta della prima designazione assoluta con i rossoneri mentre è uno il precedente con la squadra di Palladino (Inter-Monza dello scorso 19 agosto). Ad assistere Colombo saranno i guardalinee Valeriani e Del Giovane, il quarto ufficiale Fourneau e il VAR Marini (Guida AVAR).

Ore 17.30 – Contro il Napoli Theo Hernández ha segnato il suo 26° gol in Serie A con la maglia del Milan ed è a un centro di distanza dall’eguagliare Aldo Maldera (27), secondo miglior difensore per numero di reti con i rossoneri nella competizione. Il numero 19 rossonero è l’unico difensore con almeno 25 gol e 15 assist nelle ultime cinque stagioni dei primi cinque campionati europei.

Ore 17.00 – Il Milan ha segnato esattamente tre reti in ciascuna delle ultime tre trasferte di campionato (Empoli, Udinese, Frosinone). I rossoneri non hanno mai collezionato quattro partite esterne consecutive con più di due reti a segno in una singola stagione di Serie A, riuscendoci in generale solo nel 1964 (ma a cavallo di due distinti tornei).

Ore 16.30 – La sfida dell’U-Power Stadium si disputa a un anno esatto di distanza dal primo incrocio in terra brianzola tra le due squadre in campionato: il 18 febbraio 2023 terminò 1-0 grazie al gol di Junior Messias. Con una vittoria i rossoneri toccherebbero la soglia dei 55 punti nelle prime 25 giornate come fatto soltanto nel 2003/04 (allora furono 64 punti) e nel 2021/22.

Ore 16.00 – Tre precedenti in Serie A tra le due squadre, tre vittorie del Milan. Un 100% di successi – l’ultimo nel 3-0 dello scorso 17 dicembre – tenuto dai rossoneri nei primi quattro confronti in Serie A soltanto contro Ancona, Cremonese, Messina e Pro Vercelli.

Ore 15.30 – Confermato ovviamente Mike Maignan in porta.

Ore 15.00 – Vista l’assenza per infortunio di Calabria viene confermato a destra Florenzi. A sinistra l’inamovibile Theo Hernandez.

Ore 14.30 – Ci sarà Gabbia in coppia con Thiaw. Panchina iniziale per Kjaer.

Ore 14.00 – 82 giorni dopo l’ultima volta, torna titolare Malick Thiaw in difesa. Il tedesco ha riassaggiato il campo da subentrato contro il Rennes in Europa League.

Ore 13.30 – Pioli cambia anche tutta la mediana. Nel duo davanti alla difesa tornano titolari Yacine Adli e Ismael Bennacer, che contro il Rennes si sono accomodati in panchina per fare spazio a Musah e Reijnders.

Ore 13.00 – Inamovibili, invece, Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista e Rafael Leao sulla fascia sinistra.

Ore 12.30 – Alle spalle di Jovic un altro volto nuovo rispetto alle ultime uscite: Noah Okafor. Lo svizzero prende il posto di Pulisic sulla fascia destra.

Ore 12.00 – La novità più grande per il Milan riguarda l’attacco. Pioli concede riposo ad Olivier Giroud, tocca a Luka Jovic guidare il reparto offensivo rossonero.

Ore 11.30 – Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 anche per Monza Milan.

