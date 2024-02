Montolivo la gufa: «Ecco la percentuale di vittoria dello Seconda Stella da parte dell’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Montolivo la gufa: «Ecco la percentuale di vittoria dello scudetto da parte dell’Inter». Così l’ex centrocampista

Riccardo Montolivo, ex centrocampista, ha parlato così dell’Inter su Dazn.

Pubblicità

«La squadra di Inzaghi è matura e consapevole. Non è più quella di due anni fa, che ha perso lo scudetto contro al Milan anche se aveva un buon vantaggio. Aveva una gara in meno, ha vinto la Supercoppa, è tornata, aveva Juve e Roma ed è andata bene. Da quando è arrivato Marotta ha rimesso ordine nei settori. Lui è un fuoriclasse a livello dirigenziale, poi ci sono anche i meriti di allenatore e squadra. A che punto è la barra dello scudetto? Per me è carica al 99% dalla prima giornata».

Pubblicità

L’articolo Montolivo la gufa: «Ecco la percentuale di vittoria dello scudetto da parte dell’Inter» proviene da Inter News 24.