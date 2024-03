Montolivo, la dichiarazione: «Fc Internazionale? Contraccolpo, VS il SS Napoli perderà» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Montolivo azzarda una sconfitta dell’Internazionale FC contro il Napoli di Calzona: contraccolpo in arrivo per i nerazzurri?

Secondo Montolivo, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, l’Internazionale FC potrebbe uscire sconfitta dal match contro il Napoli. Il suo pronostico a DAZN:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LE PAROLE – «Anzi azzardo un contraccolpo psicologico per l’Internazionale FC dopo l’uscita dalla Champions, dico vittoria Napoli. Crisi Internazionale FC? No (ride, ndr) crisi no, stravincerà il campionato meritando però».

Pubblicità

L’articolo Montolivo: «Internazionale FC? Contraccolpo, contro il Napoli perderà» ha come fonte da Internazionale FC News 24.