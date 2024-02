Montevarchi, clamoroso arrivo in panchina di un ex Signora Juve! Ecco chi è

Il Montevarchi, squadra che milita in Serie D ha deciso di esonerare Calori: arriva un ex Juve sulla panchina. Ecco di chi si tratta

Con una nota ufficiale che il Montevarchi, comunica di aver scelto il tecnico che guiderà la squadra. Si tratta di un ex Juve:

COMUNICATO – Si tratta di Loris Beoni. Nella sua carriera da tecnico, vanta molte panchine in Serie D con Sansovino, Sambenedettese, Rieti, Caratese, poi collaboratore di Sarri alla Juventus e al Napoli. Loris ha grande motivazione per questa nuova avventura e la società ritiene che sia la persona giusta per la nostra Società.

Oggi pomeriggio ha già parlato alla squadra e staff e diretto il suo primo allenamento”.

