Montero ##Juve Next Gen, il tecnico della Primavera U19 potrebbe essere promosso al posto di Brambilla

Montero e Brambilla vanno in scadenza a giugno e la Juventus potrebbe cambiare i tecnici della Next Gen e della Primavera U19

A giungo scadranno i contratti di Paolo Montero, tecnico della Primavera U19, e di Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. Come rivelato da Tmw, la società dovrà decidere se proseguire con entrambi o fare dei cambiamenti.

Il club potrebbe valutare la possibilità che Montero possa sostituire Brambilla alla guida della Next Gen, portando con sé alcuni elementi della Primavera U19 per mantenere la continuità del lavoro e permettere una nuova fase di crescita.

