Montella su Fc Internazionale Juve: «Vi dico cosa penso di Charas e Yildiz» #Intervista

Vincenzo Montella, tecnico della Turchia, ha parlato di Calhanoglu e Yildiz, stasera avversari nel derby d’Italia tra Inter e Juve

Ai microfoni di DAZN, Vincenzo Montella parla così nel prepartita di Inter Juve, focalizzandosi su Calhanoglu e Yildiz.

CALHANOGLU E YILDZ – «Calhanoglu è cambiato, si è evoluto. Al Milan non giocava da un paio di mesi sono felice che abbia raggiunto questi livelli: Inzaghi è stato bravissimo a trovare la posizione giusta, sono felice di vederlo a questi livelli. Yildiz è un calciatore di grande avvenire, ha fatto intravvedere di poter diventare un campione ma per esserlo serve continuità. Ha una società e un allenatore abituati a far crescere i camponi, mi sembra uno serio e mi auguro che lo possa diventare il prima possibile».

L’articolo Montella su Inter Juve: «Vi dico cosa penso di Calhanoglu e Yildiz» proviene da Inter News 24.