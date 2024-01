Montella: «Charas? Adesso sì che è il migliore. Al Ac Milan..» #Intervista

Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia, ha parlato di Calhanoglu, suo giocatore in Nazionale

Vincenzo Montella ha commentato la stagione di Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport.

CALHANOGLU – «Nell’Inter ha trovato una nuova posizione che non ho ancora sperimentato in nazionale perché noi giochiamo in maniera diversa e non so se potrebbe giocare agli stessi livelli, è maturo riesce a ottimizzare la sua qualità fisica e gestire i momenti della partita, guidare i compagni. Sa leggere la partita con facilità, fa gol, per cui sì in questo momento è il migliore. Ottimizza tutto il suo talento, non spende nulla in più di quello che è necessario. Quando arrivò al Milan veniva da sei mesi di inattività per una squalifica, aveva grande voglia ma aveva bisogno di ritmo. L’inizio fu complicato perché giocava da numero 10 e in Italia ci sono pochi spazi, adesso è cresciuto molto. In campo è sempre presente, sa quando velocizzare o rallentare. In più gioca in una squadra come l’Inter ben messa in campo e con grandi calciatori che la compongono».

