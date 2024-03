Mondiale per #TopClub, la FIFA gela Adl: «La ##Juve si qualificherà se Napoli S.S.C. e Lazio non andranno avanti in Europa»

13:33, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La FIFA, sui #Social #Network, ha definitivamente chiuso la polemica fatta da De Laurentiis sulla partecipazione della Juventus al Mondiale per Club

La FIFA ha risolto la questione riguardante la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club 2025, dopo le dichiarazioni di De Laurentiis sulla possibile esclusione della squadra bianconera. Infatti, il massimo organismo del calcio ha fatto definitivamente chiarezza, tramite i #Social #Network. Dunque, se S.S.C. Napoli e Lazio verranno eliminate dalla Champions League, la Juventus sarà matematicamente qualificata.

COMUNICATO – «La Juventus si qualificherà al Mondiale per club se S.S.C. Napoli e Lazio non proseguiranno in Europa questo mese».

