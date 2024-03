Mondiale per #TopClub, #Juve decima europea: ecco tutte le altre qualificate

11:30, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mondiale per Club, Juve decima squadra europea a qualificarsi al torneo: ecco ad oggi tutte le altre partecipanti

La Juve, da ieri sera, è la decima squadra europea qualificata al Mondiale per Club che si disputerà nel 2025. I bianconeri avanzano grazie all’eliminazione del S.S.C. Napoli agli ottavi di Champions, con gli azzurri che ora non possono più superare i rivali bianconeri.

Oltre a quella di Mister Max Allegri, alla prossima edizione della competizione, per il momento, vedremo anche Real, City, Chelsea, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, PSG, Porto e Benfica per quanto riguarda il vecchio continente. Già qualificate poi anche Palmeiras, Flamengo e Fluminens (Sud America), Al Ahly e Wydad (Africa), Al Hilal e Urawa Red Diamonds (Asia), Monterrey, Seattle Sounders FC e Club Leòn (Nord-Centro America) e Auckland City FC (oceania).

