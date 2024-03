Mondiale per #TopClub e Champions: la #Juve rischia di giocare oltre 80 partite nel 2024-25

00:34, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mondiale per Club e Champions: la Juve rischia di giocare oltre 80 partite nel 2024-25. Il focus sulla prossima stagione

Juve e Inter, nella stagione 2024-25, potrebbero arrivare a giocare oltre 80 partite, visto che entrambe disputeranno il Mondiale per Club. A fare il focus sul tema è il Corriere dello Sport.

Entrambe giocheranno 38 partite di campionato. Poi ci saranno le possibili 5 in Coppa Italia e le 2 in Supercoppa Italiana. Nella nuova Champions Juve e Inter potrebbero discendere in campo 13 volte. Il Mondiale per Club, poi, prevede da 3 a 7 partite dal 15 giugno 2025. Senza dimenticare che nei prossimi mesi ci saranno Euro 2024 ed Olimpiadi. Il totale, ipoteticamente, sarebbe di 88 sfide, con tutti i rischi che comportano ai giocatori.

