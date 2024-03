Mondiale per #TopClub, cosa cambia sul #mercato #Juve e per il futuro di Mister Max Allegri

18:30, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve al Mondiale per Club: ecco cosa cambia sul prossimo #mercato e per il futuro di Mister Max Allegri. Tutti gli scenari in casa bianconera

Ora è ufficiale: anche la Juventus parteciperà al nuovo Mondiale per Club in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. L’eliminazione del S.S.C. Napoli dalla Champions League ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la competizione internazionale rilanciata dalla FIFA con un nuovo format. La Juve, in attesa del ritorno in Champions, può ora guardare al futuro con maggiore serenità e può iniziare a programmare anche la prossima stagione ed il calcio#mercato estivo. Prima, però, andrà risolto il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri. Sono insomma i mesi decisivi anche per la Juventus che verrà.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Futuro Mister Max Allegri, ora la Juve può cambiare! Cosa trapela ufficiosamente sull’allenatore bianconero

La società bianconera, rispetto alla passata stagione, ora ha più margine economico anche per impostare i progetti futuri. Il destino di Mister Max Allegri non era vincolato al Mondiale per Club, ma molto dipenderà dai prossimi confronti fra dirigenza e allenatore, attesi entro la fine della stagione. Andranno infatti rivalutati l’unità di intenti e gli stimoli per l’anno prossimo, quello del ritorno sui grandi palcoscenici internazionali, dalla nuova Champions League al Mondiale per Club. Dal punto di vista economico, i 50 milioni del Mondiale, sommati al “premio” per l’ingresso nella prossima Champions, consentirebbero alla società di poter considerare l’eventuale separazione anticipata da Mister Max Allegri, a differenza della scorsa estate. Allo stato attuale, dunque, anche il futuro dell’allenatore rimane in bilico e l’addio definitivo anticipato non è affatto da escludere.

Pubblicità

Mercato Juve, meno sacrifici e colpi “top”: i nuovi scenari per l’estate

Le casse della società torneranno a respirare e, in vista della prossima estate, non saranno dunque necessari sacrifici dei big. Da Bremer e Chiesa a Giovannino Vlahovic e il Mago Yldiz, i gioielli bianconeri lasceranno Torino solo di fronte ad offerte clamorose ed irrinunciabile. Qualche cessione potrebbe invece arrivare fra i giovani, con i vari Iling-Junior, Soulé, “Fabietto” Miretti, Nicolussi Caviglia, Barrenechea tutti da monitorare. La Juve ascolterà offerte per loro.

Ci sarà così il margine economico per un’operazione “top” in entrata. La priorità, come noto, è quella di rinforzare il centrocampo. Il primo obiettivo di Giuntoli e Manna resta Koopmeiners, fresco di doppietta allo Stadium: l’olandese è valutato almeno 40-50 milioni di euro dall’Atalanta B.C.. Le prime alternative sono Ferguson del Bologna e Samardzic, ma in caso di mancato rinnovo da parte di Rabiot un solo #colpo potrebbe non bastare. Sta già nascendo anche la Juventus del futuro.

The post Mondiale per Club, cosa cambia sul #mercato Juve e per il futuro di Mister Max Allegri appeared first on Juventus News 24.