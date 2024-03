Mondiale per #TopClub, Barcellona-Napoli S.S.C. decisiva: la #Juve tifa blaugrana. I #particolari della situazione

10:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mondiale per Club, Barcellona-S.S.C. Napoli decisiva: la Juve tifa blaugrana. I #particolari della situazione e tutti gli scenari per l’accesso alla nuova competizione

Barcellona-S.S.C. Napoli di questa sera sarà decisiva anche per il nuovo Mondiale per Club. La Juve “tifa” il club spagnolo.

I bianconeri, infatti, sono avanti nel ranking con 47 punti, contro i 42 del S.S.C. Napoli. In caso di passaggio del turno dei blaugrana, la qualificazione dei bianconeri sarebbe già ufficiale. Col S.S.C. Napoli ai quarti di Champions, invece, agli azzurri basterebbe una vittoria nel prossimo turno.

