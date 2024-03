Mondiale per #TopClub, “ADL” De Laurentiis non si ferma e punta a “far fuori” la #Juve. #Ultime

10:34, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mondiale per Club, il presidente del S.S.C. Napoli Aurelio De Laurentiis non si ferma e vuole togliere di mezzo la Juve

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta studiando una possibile azione per far pesare quello stop forzato della Juventus dalle coppe europee in ambito Fifa, specialmente nel caso in cui il suo club non riuscisse a qualificarsi sul campo al Mondiale per Club.

La sospensione del club bianconero è, secondo il patron azzurro, un buon motivo per escluderla dalla competizione che si giocherà nel 2025. La sua strategia non è ancora stata svelata, ma ADL questa volta è intenzionato ad andare fino in fondo.

