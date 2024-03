Mondiale per #TopClub, “ADL” De Laurentiis mette mano al portafoglio: quel premio al Napoli S.S.C. se estromette la #Juve

12:00, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mondiale per Club, De Laurentiis vuole fortemente estromettere la Juve dalla competizione: una promessa al suo S.S.C. Napoli

Aurelio De Laurentiis vuole fortemente portare il suo S.S.C. Napoli al Mondiale per Club al posto della Juve e, pur di riuscire nel suo intento, è pronto anche a mettere mano al portafoglio, con un ricco premio promesso alla sua squadra.

Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il patron partenopeo sarebbe disposto a spendere un premio di 10 milioni di euro, praticamente l’incasso del possibile passaggio ai quarti di finale di Champions League.

