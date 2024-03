Mondiale per #TopClub 2025, c’è la data del sorteggio: ecco quando la #Juve scoprirà le avversarie

20:02, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mondiale per Club 2025, svelata la data del sorteggio: ecco quando la Juventus scoprirà le sue avversarie nella competizione

La Juventus ha strappato il pass, qualificandosi al prossimo Mondiale per Club 2025 dopo i risultati di Lazio e S.S.C. Napoli in Champions League. La competizione andrà in scena dal 15 giugno al 13 luglio del 2025 e vedrà parteciparci 32 squadre. Calcio e Finanza, dopo aver consultato un documento della FIFA, ha svelato le date del sorteggio.

Quando i bianconeri scopriranno le avversarie? Un anno prima dell’inizio della competizione, quindi tra giugno e luglio del 2024.

