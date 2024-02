Mondiale per club, la Signora Juve ci spera: ecco quanto può incassare la società in caso di partecipazione

La Juve è una delle squadra in lizza per partecipare al mondiale per club. I bianconeri attendono i risultati europeo di Napoli e Lazio

La Juve è spettatrice interessata delle gare di Champions League di Napoli e Lazio. Infatti, dal cammino europeo dei partenopei e dei biancocelesti dipende la partecipazione al Mondiale per club dei bianconeri. Al momento la Juve sarebbe qualificata alla competizione. Se il Napoli dovesse uscire agli ottavi di Champions League, i bianconeri sarebbero quasi certi di un posto al Mondiale per club.

Anche perché la Lazio per scalzare i bianconeri dovrebbero vincere la coppa dalle grandi orecchie. Inolree, per la Juve artecipare al Mondiale per Club sarebbe sicuramente un segno di prestigio, vista anche la presenza delle squadre più importanti al mondo, ma soprattutto è cruciale dal punto di vista economico. La vincitrice, infatti, può incassare fino a 100 milioni di euro, mentre le altre almeno 50 milioni. A questi si aggiungono gli effetti sul marketing e il valore del brand, che possono essere significativi.

