Mondiale per Club 2025: la Signora Juve si gioca 50 milioni, ma Napoli e Lazio… La circostanza attuale

Mondiale per Club 2025, la Juve vede in ballo un possibile guadagno di 50 milioni di euro. Ma Napoli e Lazio dietro premono

La Juve attende di capire se potrà partecipare al prossimo Mondiale per Club, in programma nel 2025. I bianconeri potrebbero guadagnare ben 50 milioni di euro per la partecipazione alla competizione (100 in caso di vittoria finale). Napoli e Lazio, però, premono per soffiare il posto ai bianconeri.

Come scrive Tuttosport, ai partenopei potrebbe bastare la qualificazione ai quarti di Champions per scavalcare i rivali juventini, mentre alla squadra di Sarri servirebbe un miracolo come il passaggio fino alla finale.

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 66 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 55 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 41 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti​

