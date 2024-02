Mondiale per Club 2025, come cambia la classifica? Napoli ora più vicino alla Signora Juve

Mondiale per Club 2025, come cambia la classifica dopo il pareggio del Napoli contro il Barcellona? Ora sono più vicini alla Juve

Il pareggio del Napoli contro il Barcellona è importante per gli azzurri anche in ottica Mondiale per Club 2025. I partenopei hanno infatti conquistato un punto in classifica, riducendo la distanza dalla Juve a sole 5 lunghezze.

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 68 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 56 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 42 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti​

