Moise Kean rompe il silenzio, ecco il suo post sui social – NEWS

01:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Moise Kean torna a pubblicare sui social: ecco il video pubblicato su Instagram dall’attaccante bianconero -VIDEO

L’attaccante della Juventus Moise Kean, fuori per infortunio è tornato a pubblicare sui social. L’attaccante, vicinissimo alla cessione a gennaio, ha pubblicato un video su instagram con lui protagonista. “The one”, la frase scritta dall’attaccante. Mister Max Allegri spera di riaverlo a disposizione nelle prossime settimane e nell’ultima parte di campionato. Il video:

Mientras tanto Moise #Kean sube este video a si cuenta de IG

Opiniones sobre su significado #Juventus #FinoAllaFine #Juve pic.twitter.com/R4bfz7DdRt — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) February 24, 2024

