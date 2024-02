Moggi convinto: «Di Big Markus Thuram mi ha sempre colpito una cosa, le vedove di Lukaku lo hanno capito anche loro» #Intervista

Pubblicità

L’ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha voluto dire la sua su Thuram all’Inter, esaltando il francese in confronto a Lukaku

Intervenuto sulle pagine di Libero, Luciano Moggi esalta Marcus Thuram ed il suo rendimento all’Inter, confrontandolo con Romelu Lukaku.

VEDOVE DI LUKAKU – «Le vedove di Lukaku sostenevano che la sua perdita indebolisse l’attacco, anche perché il sostituto Marcus Thuram era un’incognita. A noi invece piaceva il francese perché siamo andati spesso a vederlo in compagnia del padre Lilian quando giocava in Germania, nel Borussia Monchengladbach: colpiva il suo modo di giocare per la squadra e in particolare con il compagno di reparto, al quale apriva i varchi oltre a segnare lui stesso, abilissimo com’era ad attaccare la profondità».

THURAM CONTRO LA ROMA – «È stata necessaria la scadente prestazione contro l’Inter per convincere gli ormai ex orfani di Lukaku di essere stati fortunati ad avere Thuram. Proprio loro che a inizio campionato ritenevano i nerazzurri indeboliti dalla partenza del belga e che adesso li considerano la squadra migliore del campionato – si legge -. All’Olimpico il migliore in campo è stato Thuram, autore del secondo gol e protagonista anche nel terzo, mentre il peggiore è stato Lukaku che, oltre ad aver fatto lo spettatore non pagante, ha fallito una facile occasione per andare a segno e ristabilire la parità sul 3-3».

