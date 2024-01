Moggi accusa Moratti: «Predica bene ma razzola male» #Intervista

Luciano Moggi ritorna sulla vicenda di Calciopoli e accusa l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, sulle colonne di Libero

Luciano Moggi riaccende le polemiche su Calciopoli attraverso le colonne di Libero. Ecco le sue parole nei confronti di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter:

«Finito il 2023, gli auguri per il 2024 è che porti a tutti salute, benessere e più giustizia. Non la pensa così Moratti che, ritornando su Calciopoli, afferma che le sentenze ci sono e vanno rispettate. Non dice però che quelle sentenze escludevano reati da parte dei dirigenti juventini. Moratti parla bene ma razzola male, perché è lui che non rispetta la sentenza 2166/2018 della Corte d’Appello di Milano, quasi non fosse mai esistita, che condanna Gianfelice Facchetti e scrive che ‘il presidente dell’Inter di allora faceva lobbing con gli arbitri’. Moratti ha perso un’altra occasione per stare zitto e purtroppo mi costringe a fare quello che proprio non vorrei perché adesso l’Inter è retta da professionisti seri che meritano massima stima”, chiosa l’ex dirigente.»

