Mkhitaryan talismano dell’Fc Internazionale: cosa succede quando non gioca

Mkhitaryan è diventato in questa stagione un talismano per l’Inter di Simone Inzaghi, oltre ad essere uno dei giocatori più schierati

Mkhitaryan è un vero e proprio talismano per l’Inter allenata da Simone Inzaghi come sottolinea Sky Sport. Il tecnico nerazzurro ha schierato l’armeno titolare 19 volte su 20 in campionato e 5 su 6 in Champions nelle quali ha accumulato 1973 minuti, il numero più alto della rosa nerazzurra.

E quando il centrocampista non è titolare diventa un problema per l’Inter: nelle ultime due partite ad eliminazione diretta perse dai nerazzurri, la finale di Champions contro il Manchester City e l’ottavo di Coppa Italia contro il Bologna, Mkhitaryan non era nella formazione titolare.

L’articolo Mkhitaryan talismano dell’Inter: cosa succede quando non gioca proviene da Inter News 24.