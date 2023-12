Mkhitaryan Fc Internazionale, fumata bianca in arrivo per il rinnovo: le ultime

Va avanti a gonfie vele la trattativa per il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan con l’Inter: fumata bianca vicina

L’Inter ha deciso ormai da tempo di blindare Henrikh Mkhitaryan con un prolungamento di contratto, per evitare di perderlo a zero a giugno e per dare all’armeno un forte segnale di fiducia dopo le sue prestazioni degli ultimi due anni.

Come riferisce Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista nerazzurro è ormai vicina: la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

